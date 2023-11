Gaza | la guerra è stata un’importante lezione sull’ipocrisia occidentale E non sarà dimenticata

(Di lunedì 27 novembre 2023) Le immagini di ostaggi e prigionieri che si riuniscono alle loro famiglie sono quasi troppo speranzose per essere assorbite. Anche se le autorità israeliane cercano esplicitamente di reprimere le “espressioni di gioia” palestinesi per il ritorno dei loro prigionieri, il fatto che siano stati rilasci

Gaza - la diretta – Israele : “Se Hamas non libera gli ostaggi entro mezzanotte riprenderanno le operazioni di guerra”

Guerra Israele-Gaza - Netanyahu : “10 ostaggi per ogni giorno di tregua”

Guerra Israele - Hamas, la tregua verso la conclusione: ultimo giorno per il rilascio dei prigionieri

... 'Se non libera entro 24 ore è' Le difficoltà umanitarie Nonostante la tregua abbia portato sollievo agli abitanti di, così come riportato dall'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati ...

Arrivano gli aiuti a Gaza, la gente respira - Guerra in Medio Oriente - Ansa.it Agenzia ANSA

Medici senza frontiere, a Gaza bisogni immensi, persone in tende d'inverno

Le scuole nel sud di Gaza sono piene: abbiamo visto 80 persone per classe ... un numero molto ridotto di centri aperti rispetto a quelli funzionanti prima della guerra. È incredibile vedere come la ...

Il ministro palestinese: "Lavoriamo perché la tregua a Gaza si estenda"

Diversi attori implicati nella crisi di Gaza, tra questi «Qatar, Egitto, Stati Uniti, Spagna e Palestina», sono «al lavoro» per far sì che la tregua «si estenda».