Gaza | la diretta – Quarto giorno di tregua | media Egitto | “Vicini a un prolungamento” Israele | “Accettiamo se ci danno altri 50 ostaggi”

(Di lunedì 27 novembre 2023) Hamas ha consegnato i nominativi delle ultime 11 persone da liberare, ma Tel Aviv denuncia problemi. E dice: “Attendiamo la risposta degli islamisti per allungare lo stop ai combattimenti” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Gaza - la diretta – Israele : “Se Hamas non libera gli ostaggi entro mezzanotte riprenderanno le operazioni di guerra”

Dagli ostaggi all'arrivo di Elon Musk: le ultime notizie da Tel Aviv con l'inviata del Tg La7

...di. Per restare aggiornato sulle ultime notizie segui gratis il canale whatsapp del Tgla7 Puoi anche iscriverti al canale whatsapp della rete la7 Continua a leggere su Tg. La7.it - In...

Gaza, la diretta - Quarto giorno di tregua, oggi si decide se prolungarla o riprendere la guerra. Israele: "Problemi con l ... Il Fatto Quotidiano

Israele-Hamas, i 13 ostaggi liberati sono in mano di Tel Aviv Sky Tg24

Fonti Egitto: vicino l'accordo Israele-Hamas per estendere la tregua | Tel Aviv riceve la lista 11 ostaggi che saranno liberati oggi

Fonti egiziane fanno sapere che Israele e Hamas sono vicini all'accordo sull'estensione della tregua a Gaza. Domenica Hamas ha rilasciato 17 ostaggi, 13 israeliani e quattro stranieri fra cui un russo ...

Capire per conoscere con il prof. Mario Baldassarri

collegamento in diretta con Mariano Giustino su conversazione avvenuta tra in ministro degli esteri iraniano Hossein Amirabdollahian e il suo omologo turco Hakan Fidan per il cessate il fuoco nella ...