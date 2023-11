Gabriele Salvatores a ‘Che Tempo Che Fa’ | l’incontro con Federico Fellini

Leggi su funweek

(Di lunedì 27 novembre 2023) Da Sinner con tanto di freschissima coppa a Bellucci e Leone. Domenica 26 novembre CheChe Fa ha visto sfilare grandi protagonisti dello sport e dello spettacolo. In onda sul NOVE e in streaming su discovery+, il salotto di Fabio Fazio ha accolto anche il Premio Oscar, autore del memoir Lasciateci perdere, scritto a quattro mani con Paola Jacobbi. Durante l’intervista, il regista ha rievocato diversi momenti della propria carriera a partire dalcon il maestro. A tale propositoha dichiarato: “Ero al primo film che facevo, Sogno di una notte d’estate, venivo da Milano e quindi non conoscevo nessuno a Roma e a Cinecittà. Faceva un caldo tremendo, perché era la fine di agosto. In questo corridoio lunghissimo con tutte le porte ...