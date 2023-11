Futsal | l' Italia si candida per ospitare il Mondiale 2025

(Di lunedì 27 novembre 2023) La Federazionena Giuoco Calcio ha presentato nei giorni scorsi alla FIFA la manifestazione di interesse per l’organizzazione deldifemminile che si terrà nel.Dopo l’assegnazione dell’Europeo di calcio del 2032, la FIGC, con il supporto della Divisione Calcio a...

Futsal - Qualificazioni Mondiali : l’Italia si impone per 3-1 sulla Slovenia

Futsal - Supercoppa italiana - semifinali : dove vedere le partite in diretta tv e streaming

Futsal - Italia - Repubblica Ceca : dove vedere la partita in diretta streaming

Futsal - Qualificazioni Mondiali : l’Italia vince contro la Repubblica Ceca per 6-5

Futsal : Italia-Spagna decisiva per la qualificazione azzurra al mondiale

Basta violenze di genere, Lnd al fianco delle donne

ROMA " La Lega Nazionale Dilettanti si schiera al fianco delle donne nella battaglia contro la violenza di genere. Nel weekend in 13.000 impianti di calcio edi tuttasono stati allestiti in modo permanente uno o più seggiolini di colore rosso per ricordare che il problema della violenza sulle donne è quotidiano. Tra le società che hanno ...

La Federazione Italiana Giuoco Calcio ha presentato nei giorni scorsi alla FIFA la manifestazione di interesse per l’organizzazione del Mondiale di futsal femminile che si terrà nel 2025. Dopo l’asseg ...