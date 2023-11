Furti nel Salento Tre tentativi in poche ore | allarme e paura in città

Leggi su dayitalianews

(Di lunedì 27 novembre 2023) Pubblicato il 27 Novembre, 2023 Dopo quelli dei giorni e delle settimane scorse, non si ferma l’ondata dinel. Episodi che continuano a verificatasi nell’estremo sud del territorio salentino e che hanno colpito soprattutto ladi Tricase. Così, dopo i colpi messi a segno ad una macelleria e ad un’agenzia di viaggi, nel weekend sono stati presi di mira altri esercizi commerciali. Così, sempre a Tricase, i malviventi hanno fatto irruzione prima al Colorificio San Marco, in Viale Aldo Moro, all’interno della quale i banditi si sono intrufolati dopo avere mandato in frantumi la vetrata della porta d’ingresso.nel, ladri via a mani vuote? I malviventi hanno poi fallito il tentativo di introdursi, sempre sulla stessa via, all’interno dell’attività commerciale “Piazza ...