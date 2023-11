Furia Lotito | «Andando avanti così salteranno delle teste»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 27 novembre 2023) Claudionon ha digerito la sconfitta della Lazio a Salerno e dalle colonne de Il Messaggero si legge si sia into con tutti a Formello Claudionon ha digerito la sconfitta della Lazio a Salerno e dalle colonne de Il Messaggero si legge si sia into con tutti a Formello. «Abbiamo perso una partita undici contro uno (l’ex Candreva) e non si può continuare. Serve una svolta subito omolto presto. Io sto in Molise per un convegno ma ho dato le indicazioni a Fabiani che sa cosa fare e ha carta bianca su tutto».