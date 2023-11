Fulminato Sinner | regolamento di conti in diretta tv | chi umilia sul podio | Video

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 27 novembre 2023) "E' arrivato anche Nicola Pietrangeli! Era il capitano, 47 anni fa, a Santiago del Cile". Su Rai 2 va in onda inla premiazione dell'Italia del tennis, vincitrice a Malaga della seconda Coppa Davis della sua storia. Un trionfo, quello contro l'Australia, firmato principalmente Jannik, fenomeno generazionale e guida di un gruppo di grande talento: Matteo Arnaldi, Lorenzo Musetti, Simone Bolelli, Lorenzo Sonego, tutti protagonisti nel magico weekend spagnolo, insieme al capitano non giocatore Filippo Volandri e all'altro membro del team azzurro, Matteo Berrettini, arrivato in tribuna per tifare gli amici. Una nuova generazione d'oro dopo quella, mitica, degli anni Settanta. Adriano Panatta, Paolo Bertolucci, Corrado Barazzutti, Tonino Zugarelli, gli eroi del Cile nel 1976 con, in panchina, la leggenda del tennis azzurro ...