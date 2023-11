Fsb aggiorna lista di banche sistemiche globali | esce UniCredit

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 27 novembre 2023) Roma, 27 nov. (askanews) – Il Financial stability board hato ladelleche vengono giudicate di rilevanza sistemica a livello globale (G-Sibs), sulla base dei dati di bilancio che risultavano a fine 2022 e utilizzando le metodologie di valutazione concordate nell’ambito del Comitato di Basilea sulla vigilanza bancaria. Con un comunicato, l’ente internazionale riporta che escono duedalladello scorso anno, tra cui l’italianaassieme a Credit Suisse, mentre è stata aggiunta una nuova banca (Bank of Communications), in questo modo il numero complessivo delle G-Sibs è calato da 30 a 29. A seconda delle loro caratteristiche, questedi rilevanza sistemica sono tenute a rispettare dei margini (buffer) supplementari sui ...