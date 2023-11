Frosinone | Di Francesco | “Contro il Milan giocheremo con lo spirito che ci contraddistingue”

Leggi su sportface

(Di lunedì 27 novembre 2023) “Siccome mi hanno sempre considerato un integralista, io mi ritengo tale solo nella cultura del lavoro e credo che i ragazzi senza sacrificio e dedizione non ottengano risultati. Ho avuto la fortuna di trovare un gruppo di lavoro che ogni giorno cerca di apprendere. Quando sento parlare delle mie ultime esperienze, si dice 3 anni negativi ma saranno state 30 partite in tutto. Nella vita di tutti ci sono degli errori, dei fallimenti o momenti negativi che possono essere anche motivo di crescita”. Lo ha detto l’allenatore del, Eusebio Diai microfoni di Radio-Tv Serie A con Rds sull’ottimo avvio dei ciociari in questa Serie A. “Siamo a -22 dall’obiettivo, il messaggio che mando ai ragazzi è continuare a lavorare con grande umiltà, lo ripeto fino alla noia – spiega l’ex mister della Roma – Parlo di 40 punti per avere un riferimento. ...