Frosinone | Di Francesco avvisa il Milan | «A San Siro ce la giocheremo come sempre»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 27 novembre 2023) Eusebio Di, allenatore del, lancia un avvertimento alin vista del prossimo impegno A Radio TV Serie A, così il tecnico delEusebio Diha parlato del prossimo impegno con il. LE PAROLE – «Andremo a giocare con lo spirito che ci contraddistingue,è stato con l’Inter. Abbiamo giocato con personalità in uno stadio in cui tanti non avevamo mai messo piede, lo spirito, la spensieratezza e l’animo devono essere quelli giusti per poter fare una grande partita».