Frodi sul bonus facciate | indagati i titolari di una società edile del Varesotto | sequestrate 15 auto di lusso

(Di lunedì 27 novembre 2023) Attraverso un sistema difiscali sul “” al novanta per cento, unaoperante tra Milano e Varese (con cantieri sparsi tra Gallarate, Cardano al Campo, Cassano Magnago, Busto Arsizio e Parabiago) ha illecitamente ricavato circa 2 milioni di euro utilizzati poi per acquistaree beni di. Attraverso il sistema della sovra-fatturazione, infatti, lagenerava crediti indebitamente, reinvestendoli in appartamenti, orologi di. Le macchine venivano poi utilizzate sia dal rappresentante legale per fini personali, sia per un nuovo business di noleggi a breve termine. Tramite un meccanismo illegale, il condominio o il singolo proprietario coinvolti nella ...