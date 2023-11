Friedkin | sicuri di voler mandar via Mourinho? I romanisti non lo scambierebbero con Klopp o Guardiola

(Di lunedì 27 novembre 2023) Ma davvero vogliamolo via? Davvero il prossimo anno non avremo più quest'uomo con i capelli bianchi, anche leggermente imbolsito...

Roma, Mourinho: «I Friedkin sanno che cosa penso, ma non parliamo di rinnovo. In trasferta manca la mentalità» ilmattino.it

Mourinho: «I Friedkin Sono pagato per non creare problemi, loro si ... IlNapolista

Roma, Mourinho: «I Friedkin sanno che cosa penso, ma non parliamo di rinnovo. In trasferta manca la mentalità»

José Mourinho annuncia la mancata convocazione di Renato Sanches contro l’Udinese per via dell’infortunio avuto in settimana. Bacchetta anche la squadra che quando gioca ...

Alessia Merz: «Boncompagni Lo hanno infangato, bastava dirgli "no". Ai tempi di Striscia appesi al muro Cristina Quaranta»

Che fine ha fatto Alessia Merz, volto di spicco di «Non è la Rai». Chi è cresciuto nei mitici anni Novanta si ricorderà sicuramente dell showgirl che in quegli ...