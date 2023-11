Francesco Totti e Ilary Blasi | le nuove rivelazioni di Fabrizio Corona | “Totti amava da morire Ilary e credo che la ami tutt’ora | ma l’ha sempre tradita Lei…”

Leggi su isaechia

(Di lunedì 27 novembre 2023) Lo scorso 24 novembre,ha svelato i retroscena sulla separazione da, e lo ha fatto in un docu-film rilasciato da Netflix. Unica, questo il titolo del documentario, che riporta alla celebre maglietta (“6 unica”) sfoggiata dall’ex calciatore della Roma nel 2022 dopo un gol durante il derby con la Lazio. In 80 minuti,ha raccontato la sua versione sulla rottura con l’ex marito, rivelando come ha scoperto di essere stata. Era il 2021, nel mese di maggio, quando alla conduttrice furono mostrati degli scatti di, che si trovava in una jacuzzi di un hotel monegasco insieme a Noemi Bocchi. Da lì, la conduttrice ha assoldato un investigatore privato, che ha finito per essere ...