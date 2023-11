Francesca Izzo | In piazza non c' ero L' assenza degli stupri di Hamas nel manifesto ha cancellato le donne

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 27 novembre 2023) La filosofa, fondatrice di "Se non ora quando", spiega perché non ha manifestato, ma anche perché non bisogna disperdere la luce che si è accesa. Invita a "non scaricare sempre tutto sulla scuola" e rimarca che "su Instagram la Polizia ha tirato su una diga, è venuto giù un fiume. La politica, le forze dell'ordine, la famiglia stessa, tutti lavorino a un'educazione cosciente"