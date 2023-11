Francesca Fagnani risponde alla sua domanda ‘cult’ | “che belva si sente?” | “Ti morde e non ti molla mai”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 27 novembre 2023) Secondo, “a Belve si vince”. Lo ha detto lei stessa intervistata da Vanity Fair. Precisando però che “se tu vieni e pensi che sia un’intervista promozionale, hai sbagliato”. E ha pure rispostoclassica del suo format, in onda su Rai2, “chesi?”: “Un jack russell. Ci hai mai avuto a che fare? Tie non timai”. Uno stile, quello della giornalista, molto riconoscibile. Talmente tanto da rischiare di cedere il passoripetitività? No. A sentirla parlare viene da scommettere che non sarà così perché la sua idea è quella che tutti si possono invitare (e in tanti, siamo certi, accetteranno): “Ho invitato anche il Papa, mi ha risposto la segreteria del Pontefice, declinando l’invito”. ...