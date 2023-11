Francesca Fagnani e il futuro di Belve | le sue parole

Leggi su 361magazine

(Di lunedì 27 novembre 2023) La giornalista ha risposto ad alcune curiosità Tra le protagoniste del tal di Vanity Fair Stories anchegiornalista e conduttrice, volto Rai e del programma. Ma che belva si sente la? A domanda diretta ha detto: “Un jack russell. Ci hai mai avuto a che fare? Ti morde e non ti molla mai”. Leggi anche:, acceso botta e risposta tra Satta ePoi ha detto sugli invitati. “Se c’è un personaggio che non ho avuto il coraggio di invitare? Macché, ho invitato anche il Papa, mi ha risposto la segreteria del Pontefice, declinando l’invito. Gli avrei chiesto ‘Ma sto schiaffo alla cinese?'”. Infine un commento sul caso Fedez che doveva essere presente nel programma e poi per scelte Rai la sua ospitata è saltata. “Non credo che ci sia stata censura, è ...