FOTO | Reunion per i SAnitY durante un evento Progress del fine settimana

Leggi su zonawrestling

(Di lunedì 27 novembre 2023) Nella giornata di ieri presso l’Electric Ballroom di Londra si è svolto l’“Vendetta” dellaWrestling. Per l’occasione c’è stata ladi stable ex WWE, ossia i. La stable, attiva in WWE tra il 2016 e il 2018, era composta da Eric Young, Killian Dain, Alexander Wolfe e Nikki Cross e ha vissuto i suoi momenti migliori ad NXT. Poi nel 2018 il passaggio a SmackDown (senza Nikki) senza troppa fortuna, fino allo scioglimento del gruppo. Poi è arrivato il licenziamento per 3 dei 4 membri del gruppo, con la sola Nikki Cross che ancora oggi lavora in WWE.per iA distanza di qualche anno dall’ultima volta isi sono ritrovati in occasione dell’“Vendetta” della...