FOTO – De Vrij | «Juventus-Inter | buon punto Continuiamo a lavorare»

Leggi su inter-news

(Di lunedì 27 novembre 2023) Stefan de, difensore centrale dell’, ha condiviso un contenuto sui social network dopo il pareggio in casa della– Queste le parole e ladi Stefan desu Twitter a seguito del pareggio in. “Unfuori casa,“. https://x.com/stefande/status/1729094768435802119?s=61&t=mET4D1z3zsBKtLnzlzvgjg Fonte: Twitter Stefan de-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte ...