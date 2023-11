FOTO ? Lautaro Martinez guida l’Inter | «Lavorare | bravi ragazzi!»

Leggi su inter-news

(Di lunedì 27 novembre 2023), mattatore anche in Juventus-Inter, ha commentato il pareggio all’Allianz Stadium. L’argentinoil gruppo.ha siglato il suo tredicesimo gol in 13 partite di campionato con la maglia del, eguagliano il record di un suo vecchio compagno e connazionale. Il Toro ha zittito l’Allianz Stadium di Torino segnando immediatamente dopo il gol dell’iniziale vantaggio di Vlahovic. Su Instagram, traccia la strada eil gruppo:si conferma prima. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - ...