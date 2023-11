Formazioni ufficiali Verona-Lecce | Serie A 2023 2024

Leggi su sportface

(Di lunedì 27 novembre 2023) Ledi, match valido per la tredicesima giornata di. Baroni ritrova il suo passato e lo fa in uno scontro salvezza da dentro o fuori: vista la complicata situazione di classifica degli scaligeri, una mancata vittoria potrebbe infatti risultargli fatale. Obiettivo tre punti anche per i salentini, che dopo un fantastico avvio di stagione sono calati e puntano a riscattarsi. Di seguito, ecco le scelte di formazione di Marco Baroni e Roberto D’Aversa. LEDI: In attesa: In attesa SportFace.