Fondazione Ieo-Monzino | 700 ospiti al «Christmas Gala» per la ricerca

Leggi su panorama

(Di lunedì 27 novembre 2023) La sera del 23 novembre si è tenuto agli East End Studios di Milano il tradizionaleper ladellaIEO-, una charity dinner dedicata a donatori, medici,tori e sostenitori fedeli, riuniti in una serata speciale. L’evento ha rappresentato l’occasione per supportare le attività dellache da quasi 30 anni sostiene ladell’Istituto Europeo di Oncologia e del Centro Cardiologico, realtà d’eccellenza della medicina italiana nel mondo. Grazie alle aziende che hanno sponsorizzato la serata - Cenacolo Artom, Faro Alternative Investments, Reply -, a Ploom PR di Carla e Alessandro Cordiano, agenzia specializzata in comunicazione globale, relazioni pubbliche ed eventi e alla ...