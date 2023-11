Fiumicino | shopping gratis al duty free dell’aeroporto | denunciati 6 turisti

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 27 novembre 2023), 27 novembre 2023 – I Carabinieri della Stazione Aeroportonel corso dei quotidiani controlli presso lo scalo aeroportuale intercontinentale “Leonardo Da Vinci”, hanno denunciato sei persone e sanzionato nove autisti mentre procacciavano clienti tra i passeggeri in transito. Nei pressi di alcuni negozisituati nel Terminal 1 – Partenze, i Carabinieri hanno fermato 6 viaggiatori, che in attesa dei rispettivi voli, hanno tentato di superare le casse senza pagare alcuni prodotti di profumeria e tabacchi, del valore totale di circa 1300 euro. I protagonisti dei singoli episodi, sono stati notati dal personale addetto alla vigilanza che ha poi allertato i carabinieri. In tutti i casi la refurtiva è stata recuperata interamente e riconsegnata ai responsabili dei negozi che hanno presentato ...