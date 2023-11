Fiorello e lo “scoop” su Morgan | «Secondo alcuni potrebbe tornare per la finale di X Factor»

Leggi su open.online

(Di lunedì 27 novembre 2023) «alcune voci, non so se solo di corridoio, salotto o disimpegno pare chepossanell’ultima puntata di X. La mia fonte? Voci di piattaforme. Sarebbe clamoroso, ma io non ho detto niente». A parlare èche durante Viva Rai2! anticipa quello cheesser una notizia:, giurato cacciato dal talent tra le polemiche ospite del programma per l’ultima puntata. Sarà vero? Per ora nessun commento filtra dai diretti interessati. Nella sua ironica rassegna stampa, lo showman è poi tornato sul caso delle toghe antigoverno e l’accusa del Ministro Crosetto, per cui i magistrati starebbero progettando di fermare il governo Meloni. «Ma tu sai come si riconosce un magistrato filo sinistra?», ha chiesto. «Se vai nelle loro aule, in alto, ...