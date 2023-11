Finse di vaccinare centinaia di bambini | dimezzata la pena per l’ex infermiera Emanuela Petrillo

Leggi su open.online

(Di lunedì 27 novembre 2023) Sconterà quattro anni di reclusioneassistente sanitaria di Spresiano, in provincia di Treviso, accusata di aver finto di iniettare vaccini adidal 2009 al 2017 tra il Veneto e il Friuli. La Corte d’appello di Trieste ha accolto la richiesta di concordato nel processo a carico dell’, che in primo grado era stata condannata a otto anni e sei mesi.era stata anche accusata di peculato, omissione di atti d’ufficio e falso ideologico, ma le accuse sono cadute in prescrizione. La 37enne, madre di due, ora potrà godere anche di misure alternative al carcere, come spiega il suo avvocato Paolo Salandin, come l’affidamento ai servizi sociali. L’avvocata Mariana Martina che assiste alcune ...