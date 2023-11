Finisce una stagione di Formula 1 devastata dalla superiorità di Verstappen

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 27 novembre 2023) L’immortale Ayrton Senna sosteneva con convinzione che il miglior pilota dovesse guidare la migliore vettura. Con il rispetto dovuto forse è il caso di obiettare visto che il cocktail di quest’anno ha prodotto per 19 volte su 22 lo stesso vincitore di un Gran Premio. Oltre mille giri passati in testa (1.003 per la precisione) su un totale di 1.325. Max, se non aveste ancora intuito, ha vinto anche la gara di Abu Dhabi. La Mercedes ha mantenuto il secondo posto nella classifica costruttori mentre Leclerc in un sol boccone ha passato Sainz, Norris e Russell e agganciato Alonso in quella piloti.qui e forse era davvero ora di chiudere il sipario su un campionato devastatodi Max esua Red Bull. Ora un giorno di test a uso e beneficio della Pirelli e poi tutti in ...