Filippo Turetta rompe il silenzio dopo la morte di Giulia per la prima volta | cosa succede ora

Leggi su tvzap

(Di lunedì 27 novembre 2023) SOCIAL., il 22enne accusato dell’omicidio dell‘ex fidanzataCecchettin, sta affrontando i primi giorni di detenzione in carcere a Verona. Isolato nel reparto infermeria e sotto stretto controllo per prevenire possibili gesti autolesionistici,vive momenti di forte tensione. L’attenzione si concentra sull’imminente interrogatorio con il gip, un momento chiave che potrebbe gettare nuova luce sul tragico evento. Leggi anche:, la richiesta al cappellano in carcere Leggi anche:in infermeria, la notizia dal carcere: cos’è successo Gli ansiolitici e la vita in carcere diDurante il suo soggiorno in carcere,...