Filippo Turetta | “Qui in carcere ho paura” E poi | “Potrò studiare?”

(Di lunedì 27 novembre 2023)è sempre più in crisi, neldi Verona. La lucida crudeltà del 22enne che ha massacrato a mani nude la ragazza senza cui diceva di non poter vivere ha lasciato il posto a una grandissima: oraè solo spaventato, depresso, inconsolabile. Mangia pochissimo, si è nutrito di pochi cracker, ed è costantemente preoccupato per la sua incolumità: “Qui inho“, dice. Ma intanto sembra già pensare al suo futuro, come se nulla fosse successo: chiede informazioni agli agenti della penitenziaria, vuole sapere cosa succederà adesso. Cosa significa reparto “protetti”, dove sarà trasferito probabilmente dopo l’interrogatorio di domani, cosa potrà o non potrà fare in. Se esiste la ...

Filippo Turetta - primo giorno in carcere : sorvegliato a vista in cella con un altro detenuto. «Quando potrò vedere i miei genitori?»

Omicidio Giulia Cecchettin - seconda notte in carcere a Verona per Filippo Turetta | Martedì l'interrogatorio davanti al gip

"Posso?". La sua prima richiesta in cella : Filippo Turetta - come proverà a difendersi

Filippo Turetta, "ho un po' paura": la confessione che filtra dal carcere

, accusato di aver ucciso a coltellate la sua ex fidanzata Giulia Cecchettin e di averla gettata sulle sponde del lago di Barcis, prima di fuggire in Austria e poi in Germania (dove è ...

Giulia Cecchettin, Filippo Turetta domani davanti al giudice

Domani Filippo Turetta sarà davanti al giudice. Il 22enne accusato dell'omicidio di Giulia Cecchettin, sarà interrogato domani dal gip di Venezia, Benedetta Vitolo. Il giovane, alla sua seconda notte ...

Turetta, nuovo incontro in carcere con il legale. Un libro per l’infanzia vicino al corpo di Giulia

Per Filippo Turetta nuovo incontro in carcere, oggi, con il suo legale. Un momento importante per delineare la strategia difensiva in vista dell'interrogatorio di martedì davanti al gip di Venezia, ...