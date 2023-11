Filippo Turetta non chiederà i domiciliari

Leggi su agi

(Di lunedì 27 novembre 2023) AGI - L'inchiesta sull'omicidio di Giulia Cecchettin è alla vigilia di una possibile svolta. Domani mattina l'ex fidanzato, arrestato in Germania dopo una fuga di mille chilometri, sarà chiamato a dare la sua versione dei fatti nell'interrogatorio di garanzia davanti alla gip Benedetta Vitolo. Tre le strade davanti all'indagato difeso da Giovanni Caruso: rispondere alla giudice, restare zitto o rendere dichiarazioni spontanee. Dopo averlo incontrato nel carcere di Verona, il legale ha fatto riferimento esplicito con i giornalisti solo alle prime due opzioni: "Non anticipo alcunché per rispetto dell'autorità giudiziaria, se si avvarrà o meno della facoltà di non rispondere". L'incontro in cella di oggi tra lo studente ventunenne e Caruso è durata circa tre ore. Togliendo la parte burocratica che sempre si accompagna alle visite in ...