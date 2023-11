Omicidio Giulia Cecchettin - seconda notte in carcere a Verona per Filippo Turetta | Martedì l'interrogatorio davanti al gip

"Posso?". La sua prima richiesta in cella : Filippo Turetta - come proverà a difendersi

Giulia Cecchettin - le prime ore di Filippo Turetta in carcere : chiede libri per studiare e ansiolitici per dormire

Turetta in carcere: 'Qui ho paura'. E spunta il mistero del ritrovamento del libro sui 'mostri'

Sabato scorsoè stato portato al carcere Montorio di Verona dove è stato insultato dai presenti , ricoverato attualmente nel reparto infermeria di Montorio, controllato a vista 24 ore su 24. Oggi è ...

Filippo Turetta, la richiesta di libri per passare il tempo e ansiolitici per dormire TGLA7

Omicidio di Giulia Cecchettin, oggi Filippo Turetta dovrà raccontare al suo avvocato cosa è successo quella notte

Seconda notte in carcere a Verona per Filippo Turetta, mentre in moltissime città del Veneto, e di tutta Italia, le donne scendono in piazza e organizzano cortei e manifestazioni ...

Filippo Turetta dopo i primi giorni in carcere: «Posso avere dei libri Potrò studiare qui dentro»

Il 22enne di Torreglia chiede di vedere i genitori e dorme grazie agli ansiolitici. Domani comparirà davanti al giudice per il primo interrogatorio ...