Filardi | “Emergenza a sinistra? Zanoli soluzione ideale | è giovane e va lanciato”

Leggi su napolipiu

(Di lunedì 27 novembre 2023) L’ex azzurro Massimosi è soffermato sul ritorno di Mazzarri a Napoli e sull’impiego di Alessandrosulla fascia. NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Nell’ambito dell’attuale ‘crisi’ adel Napoli, l’ex calciatore azzurro Massimoha condiviso le sue riflessioni durante un’intervista a “Marte Sport Live” su Radio Marte.ha inizialmente elogiato il lavoro di Mazzarri con la squadra partenopea, sottolineando l’importanza di avere un allenatore motivante. Focalizzandosi sull’, l’ex calciatore ha evidenziato la mancanza di entrambi i terzini sinistri come una sfortunata circostanza per il Napoli. Proprio in questo contesto,ha proposto una...