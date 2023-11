Feyenoord vs Atletico Madrid – probabili formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di lunedì 27 novembre 2023) L’cercherà di mantenere l’imbattibilità nella Champions League 2023-24 quando si recherà in Olanda per un incontro difficile con i campioni d’Olanda del. Mentre la squadra spagnola è attualmente in testa al Gruppo E, i padroni di casa arriveranno alla quinta giornata in terza posizione dopo aver raccolto sei punti nelle loro quattro partite. Il calcio di inizio divsè previsto martedi 28 novembre alle 21 Anteprima della partitavsa che punto sono le due squadreIlha avuto una serie di risultati altalenanti nella sua prima partecipazione alla fase a gironi della Champions League dal ...