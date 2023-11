Festival di Sanremo 2024 | il primo annuncio di Amadeus al Tg1

Leggi su tpi

(Di lunedì 27 novembre 2023) C’è attesa per ilchefarà suldial Tg1 delle 20 in onda nella serata di lunedì 27 novembre.di: le anticipazioni In onda su Rai 1 dal 6 al 10 febbraio, la 74 edizione della kermesse musicale vedrà per il quinto anno consecutivonei panni del conduttore e direttore artistico. Nelle scorse settimane sono già state annunciate delle importanti novità, a partire dal regolamento deldi, che vedrà cambiare l’ordine di esibizione degli artisti durante le prime serate, la serata “cover”, la giuria e il numero degli artisti in gara. Nella prima serata si ...