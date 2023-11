Ferrari di Michael Mann | i nuovi film di Gabriele Salvatores | Paolo Virzì e dei Manetti nel listino Rai Cinema

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 27 novembre 2023) Raiha presentato il nuovoal TorinoFestival 2023, tante le uscite e le nuove produzioni di autori come, Michele Placido, Pupi Avati, ie Gianni Amelio. Come da tradizione, il TorinoFestival 2023 ha ospitato la presentazione deldi Raicon le nuove attese uscite della stagione 2023 - 2024. Alcuni titoli, come l'attesodie Finalmente l'alba di Saverio Costanzo, hanno avuto le loro anteprime alla mostra di Venezia, molti altri, dailavori diai, da ...