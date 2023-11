(Di lunedì 27 novembre 2023) È la stella del tennis italiano. Jannik, giovane tennista altoatesino, ha attraversato una notevole evoluzione nella sua carriera, trasformandosi da un giocatore con vincite limitate a una figura di spicco nel mondo del tennis. Prima del 2019, le sue entrate nel circuito ATP si fermavano a 20.000 dollari, ma il 2020 è stato un anno di svolta. Grazie a risultati eccezionali,ha accumulato oltre 600.000 dollari, catalizzando l'attenzione sulla sua ascesa e aprendo le porte a un futuro straordinario. Nel 2022, la sua stella ha continuato a brillare, con un guadagno di oltre 2 milioni di dollari in premi e un totale di 14,936 milioni di dollari nella sua carriera, di cui quasi 8,3 milioni guadagnati nel solo 2023. Questi numeri, impressionanti per un atleta di soli ventidue anni, testimoniano la sua rapida ascesa nel panorama tennistico ...

Fenomeno Sinner : primo italiano a qualificarsi in finale alle ATP - tripudio a Torino per l'altoatesino che liquida la pratica Medvedev

Atp Finals - fenomeno Sinner : battuto Medvedev in tre set. Oggi alle 18 la finale contro Djokovic

Palermomania: e meno male che c'erano Sinner e Bagnaia...

Meno male che il tifoso medio ha potuto gioire della straordinaria impresa degli azzurri del tennis in Coppa Davis, guidati dal. Meno male , appunto. Perché per gli altri aficionados ...

Sinner fenomeno pop: il tennis adesso è nelle case degli italiani Eurosport IT

Fenomeno Sinner: le cifre di un brand di successo Panorama

Il tennis italiano non vive più di ricordi

Noi usiamo i cookies e altre tecniche di tracciamento per migliorare la tua esperienza di navigazione nel nostro sito, per mostrarti contenuti personalizzati e annunci mirati, per analizzare il traffi ...

Us Acli contro la violenza sulle donne: «Cambiare per vincere insieme»

Una partita da giocare tutti insieme e dove non conta solo partecipare, ma vincere. Affinché il 25 novembre non sia più celebrato come una giornata contro la violenza sulle ...