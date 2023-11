Femminicidio Cecchettin | l’auto di Turetta ancora in Germania | verrà portata in Italia e analizzata dal Ris di Parma

Leggi su open.online

(Di lunedì 27 novembre 2023) Mentre Filippoè nel carcere di Verona, in attesa dell’interrogatorio di garanzia che si terrà davanti al gip martedì 28 novembre, ulteriori elementi di indagine sull’omicidio di Giuliae sulla fuga dell’indagato arriveranno nei prossimi giorni, o al massimo entro la prossima settimana.psia sul corpo della 22enne di Vigonovoeseguita venerdì 1 dicembre, mentre si attende il via libera definitivo delle autorità tedesche alla richiesta della Procura di Venezia sul sequestro deldi, e sugli oggetti in essa contenuti. La magistratura tedesca dovrebbe decidere in queste ore, poi la Fiat Grande Punto dovrebbe tornare inper essere. Stando a quanto riferisce Ansa, non è stata ...