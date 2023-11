Fedez lancia l’allarme sul gansta rap | “Attenzione che ci scappa il morto!”

(Di lunedì 27 novembre 2023) (Adnkronos) – “Se nella scena rap dai per scontato che questo faccia parte del gioco, ci metto la mano qui sopra che entro un anno ciil morto, lo dico da due anni che ciil morto. Dobbiamo arrivare a questo?”. Are l'allarme sulrap ènella nuova puntata di

Fedez va avanti e lancia una petizione per difendere il Bonus Psicologo

Fedez sta lavorando per avere la De Filippi a Muschio Selvaggio (e lancia una stoccata a Damiano David)

Fedez torna in Siae e lancia “Siae racconta”

Fedez torna in Siae e lancia “Siae racconta”

Fedez - dopo i litigi torna in SIAE e lancia un nuovo format : chi sono gli ospiti

Eleonora Giorgi e il tumore al pancreas: "Ma ho deciso di combattere. E voglio vedere Fedez"

Infine,un segnale a: "So che ha parlato di depressione. Come una zia mi piacerebbe incontrarlo per sorridergli e fargli sentire quella serenità che ho dentro. Vorrei ricordargli ...

Fedez lancia allarme sul gangsta rap: analisi critica delle influenze ... Tendenzediviaggio

Fedez lancia allarme sul gansta rap Adnkronos

Fedez fa uno scherzo a Chiara Ferragni: la reazione dell’influencer

Fedez ha fatto uno scherzo a Chiara Ferragni: la ha fatto credere che Paloma avesse fatto i suoi bisogni sul tappeto della casa nuova ...

X Factor, ritorno clamoroso di Morgan: la rivelazione di Fiorello

Continua a far discutere il caso “ Morgan – X Factor “. Com’è noto, l’ex giudice è stato licenziato da Sky e dalla casa di produzione Fremantle a causa di comportamenti ritenuti inappropriati per la b ...