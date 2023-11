Fedez | il dissing e l’allarme sul gangsta rap | “Lo dico da due anni che ci scappa il morto”

Leggi su tpi

(Di lunedì 27 novembre 2023) “Se nella scena rap dai per scontato che questo faccia parte del gioco, ci metto la mano qui sopra che entro un anno ciil, loda dueche ciil. Dobbiamo arrivare a questo?”. A lanciaresul gansta rap ènella nuova puntata di ‘Muschio Selvaggio’, disponibile da oggi, dove va in scena un confronto generazionale tra due icone della scena musicale napoletana, Gigi D’Alessio e Luchè, e si torna a parlare del caso Shiva. Sul rapper arrestato,ricorda come la scena rap abbia unito le forze in sua difesa e solleva interrogativi sulla pericolosità di certi atteggiamenti. “Dire sei nelle grinfie dello stato, vittimizzarlo quasi, non è eccessivo?”, “Dire mi dispiace che il mio amico sia ...