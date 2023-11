Febbre da cavallo | ecco come ha fatto un flop a trasformarsi in un cult

Leggi su funweek

(Di lunedì 27 novembre 2023) “da” è un film molto amato dagli italiani e non solo. La pellicola è arrivata anche all’estero grazie alla bravura e alla popolarità del protagonista interpretato da Gigi Proietti. Eppure, poco dopo la sua uscita, nessuno ne aveva parlato bene, anzi, si era rivelato un vero. Soltanto in un secondo momento è diventato undel cinema italiano.perché.da, perché fu un? Pochi numeri al botteghino per il film “da”. Era il 1976 quando uscì la pellicola nei cinema italiani senza, tuttavia, grandi consensi da parte di critica e pubblico. All’epoca vennero incassati soltanto 200 milioni di lire. I critici reputarono il film sbrigativo, non di certo ...