FdI | “Nessuno scontro governo-magistratura | sulle parole di Crosetto tempesta immotivata”

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 27 novembre 2023) “. Una guida Fratelli d’Italia non può che essere al fianco dei servitori dello Stato, magistrati compresi”. È quanto si legge in un commento pubblicato sul mattinale di FdI “Ore 11”, secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa Adnkronos. Nel commento, che parte dalla “” scatenata intorno alledi Guido, si sottolinea anche come “settori minoritari della giurisdizione interpretino il loro ruolo, al di fuori dei limiti dell’ordinamento, per contrastare l’azione del”, chiarendo che è “in questo contesto che si collocano ledel ministro”. Intorno allediuna ...