FC 24 | Eroe Champions League – Bonus prenotazione in arrivo!

Leggi su imiglioridififa

(Di lunedì 27 novembre 2023) Tutti coloro che hanno prenotato la Ultimate Edition di FC 24 entro il 22 agosto riceveranno a partire da oggi il pacchetto contenente un card(o Eroina Women’s)! In base a quanto riportato sul sito ufficiale la consegna del pacchetto dovrebbe avvenire a partire dalle 22:59 UTC, le 23:59 ora italiana. Naturalmente vi aggiorneremo tramite i nostri canali social, non appena ci saranno novità Ricordiamo che, come accaduto lo scorso anno, su FC 24 prosegue la collaborazione con Marvel, la nota casa editrice statunitense, che ha realizzato le grafiche dei nuovi Hs che potete vedere anche sulle card Ricordiamo che EA Sports FC 24 è disponibile in tutto il mondo dal 29 settembre su Playstation 4, Playstation 5, Xbox Series X/S, Xbox One, ...