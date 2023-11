Fan italiana della fantascienza cinese si aspetta piu’ scambi bilaterali

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 27 novembre 2023) Pechino, 27 nov – (Xinhua) – Luisa Maria Bosia, un’appassionatadi, e’ impaziente per l’imminente 12esimo Forum sull’innovazione Cina-Italia, poiche’ “lae’ strettamente legata alla scienza e alla tecnologia, dato che deriva dal loro sviluppo e dalle possibili conseguenze che possono avere sulla societa’”. L’edizione di quest’anno del Forum sull’innovazione Cina-Italia e’ in programma da martedi’ a mercoledi’ a Shougang Park, Pechino, e avra’ l’obiettivo di rafforzare i rispettivi sistemi di ricerca e innovazione nazionali promuovendo gliaccademici, scientifici e tecnologici tra Cina e Italia. Bosia, che studia la linguasin dal liceo e ha studiato in Cina per anni, siuna maggiore cooperazione tra ...