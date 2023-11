Fabrizio Corona torna a parlare di Belen | “Siamo stati abbracciati tutto il volo” | Cosa c’è davvero tra di loro

(Di lunedì 27 novembre 2023), le toccanti parole suRodriguez: “il”. Ecco i dettagli Uno dei personaggi più chiacchierati del mondo dello spettacolo è sicuramente. Amato e allo stesso odiato, continua ad essere al centro del gossip per la sua vita senza regole e sopratpiena di eccessi. Il suo percorso nel mondo dello spettacolo inizia nel 1998 quando incontra il manager Lele Mora che lo introduce negli ambienti più esclusivi. Nel 2001,apre la sua prima agenzia fotografica, la’s, imponendosi come ‘re dei paparazzi‘.ha fame di notorietà, ricchezza e potere ...

Ilary Blasi - Fabrizio Corona : «Lei ha tradito Totti più volte - vi racconto tutto nome per nome. In "Unica" tante bugie»

Fabrizio Corona su Francesco Totti e Ilary Blasi : “Lei lo ha tradito più volte - vi racconto la verità nome per nome”

Si decide a Natale. L'ad Rai smentisce le voci sulla fine del talk di De Girolamo

... in particolare per le puntate cone la ragazza di Palermo vittima di stupro . Segnali di ripresa per Chesarà... di Serena Bortone, la domenica sera su Rai3, che la settimana scorsa ...

Ilary Blasi, Fabrizio Corona: «Lei ha tradito Totti più volte, vi racconto tutto nome per nome. In Unica tante leggo.it

Ilary Blasi, Corona: «Anche lei tradiva Totti, prima del ragazzo del caffè ce ne sono stati altri» ilmessaggero.it

Giacomo Urtis dagli abusi a 6 anni del cugino a Fabrizio Corona: ora vuole figli con la maternità surrogata

Nell’intervista parla anche di matrimonio, maternità e Fabrizio Corona. Giacomo Urtis, il chirurgo delle star, si è raccontato a cuore aperto in un’intervista. Attraverso il racconto della sua vita, ...

Ilary Blasi e i presunti tradimenti di Francesco Totti: “Tutta Roma sapeva”

Francesco Totti, quindi, secondo il “vox populi” avrebbe tradito Ilary Blasi anche in altre occasioni. Che è quello che sostiene anche Fabrizio Corona, il quale, attraverso Instagram ha dichiarato: ...