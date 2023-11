Fabio Di Giannantonio resta in MotoGP | accordo con Mooney VR46 Racing Team

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 27 novembre 2023) Un grande finale di stagione ha permesso al nostroDidi rimanere nella classe regina. Il centauro romano nel 2024 dellacorrerà perandando a occupare il sellino rimasto vacante dopo l’approdo di Luca Marini in Honda. La grinta e la tenacia del corridore azzurro gli hanno spalancato le porte del tea di Valentino Rossi che anche in questa stagione potrà schierare in pista due eccellenze nostrane.Di: “, nel 2024 ci divertiamo!” (Credit foto – pagina Facebook del pilota)“Siete stati una famiglia. Insieme le abbiamo vissute tutte – queste le parole contenute nella lettera d’addio del centauro romano –. Abbiamo vinto, abbiamo perso, abbiamo ...