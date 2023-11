Fabi | Silvestri | Gazzè | il trio di artisti torna a esibirsi live a 10 anni dall’ultima volta | come e dove vederli

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 27 novembre 2023)no ainsieme in un’unica data: il 5 luglio al Circo Massimo a 10da “Il padrone della festa”. Una storia che ri, proprioun legame che non si spezza. Questo sono – in altre parole –. Tre capisaldi della musica contemporanea italiana che hanno saputo riaccendere in giovani e meno giovani la passione per il cantautorato. Dire qualcosa perché sia giusto farlo, oltre che necessario, per di più in musica. Secondo gli intenditori, non esiste nient’altro di meglio. Loro hanno provato a farlo 10fa grazie a un album: “Il padrone della festa”. Coppa Davis, salta l’incontro con Mattarella: ...