F1 | per la Ferrari finisce un 2023 “figlio di nessuno” È stata una stagione di transizione | ma verso cosa?

(Di lunedì 27 novembre 2023) Ildellaè andato in archivio. Èunasenza capo né coda, sia dal punto di vista agonistico che gestionale. Anzi, diciamo pure che la dinamica di essere“figlia di” in termini organizzativi, ha indubbiamente condizionato in negativo le performance sportive. D’altronde, l’annata appena conclusa è nata male, poiché le sue radici affondano nel marasma organizzativo che ha caratterizzato la Scuderia di Maranello nella seconda parte di 2022. L’acuta crisi di risultati e di credibilità accusata dal Cavallino Rampante nell’arco di un Mondiale cominciato nel migliore dei modi, ma successivamente deragliato a causa di magagne ed errori di ogni tipo (talvolta surreali), ha portato all’esautorazione di Mattia Binotto e a un cambio di management. È evidente ...