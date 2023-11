F1 | il pagellone del Mondiale 2023 | Verstappen 10 e lode | Leclerc e Sainz promossi ma non la Ferrari

Leggi su sportface

(Di lunedì 27 novembre 2023) Si chiude undi F1 intenso e lunghissimo, il più lungo di sempre, ma anche il più monotono sotto un altro punto di vista, perché Max, dieci e, ha dominato in lungo e in largo. Un quinto posto, due secondi posti, e diciannove vittorie. Un dato che fa paura, che si aggrega a quello che vede l’olandese unico pilota ad aver corso tutte le gare nella loro interezza, con oltre 1000 giri al comando. Non c’è stata partita e Sergio Perez, comunque secondo, ne esce con le ossa rotte. Per il resto, bisogna scindere il discorso piloti-vetture, e allora si possono applaudire Fernando Alonso e Lando Norris, che con macchine rispettivamente al top nella prima e nella seconda metà di stagione, hanno ottenuto tantissimo., per motivi diversi, non di ...