F1 | i promossi e bocciati del GP di Abu Dhabi Verstappen sa solo vincere | Leclerc fa il massimo | Hamilton svanisce

Leggi su oasport

(Di lunedì 27 novembre 2023) La stagione si è ufficialmente conclusa. Il Gran Premio di Abu, ventiduesimo e ultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2023 ha fatto calare il sipario su una annata letteralmente dominata da Max, abile aanche la gara di Yas Marina, davanti a Charlese George Russell. Andiamo, quindi, a eleggere per l’ultima volta in stagione ied idel weekend. IMAX(Red Bull): quarta vittoria di fila ad Abu, 19a in stagione (assieme a 2 secondi posti), 54a in carriera, ennesima prova impeccabile di un fuoriclasse che sta dominando questa era della Formula Uno. Non sbaglia mai una virgola, ha una monoposto incredibile, certo, ma lui non lascia nemmeno le briciole ai ...