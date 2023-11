F1 | Hamilton | “Red Bull non ha toccato la macchina da agosto Possono estende il dominio fino al 2026”

Il 2024 non sarà l'anno della Ferrari

La vedo dura pensare di battere Verstappen e laBull, ma prendocome esempio: non è uno che continua a correre per arrivare terzo nel Mondiale, se prosegue è perch pensa che tra quattro ...

Hamilton: «La Red Bull non ha sviluppato la macchina da agosto, è ... Formula1 Web Magazine

Horner: "Hamilton ha parlato con Red Bull e Ferrari". La Mercedes smentisce La Gazzetta dello Sport

Room for improvement for Red Bull Rivals hope not

Christian Horner joked after Formula One's season-ending Abu Dhabi Grand Prix that, with his team winning 21 of 22 races in 2023, there was room for improvement next year.

Damon Hill ‘worried’ after Lewis Hamilton’s less than effervescent claims

It was a disappointing end to a season in which Mercedes even went as far as to drop the zero-pod philosophy and go with the more Red Bull-esque bulkier sidepods in a bid to close the gap. They didn’t ...