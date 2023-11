Expo 2030 Milani FDI | Si profila una sfida Davide Golia

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 27 novembre 2023) “Domani (28 novembre) a Parigi si deciderà quale città tra Busan, Riad e Roma ospiterà l’. Abbiamo di fronte unaimpegnativa quella con Riad, la favorita. Quest’ultima ha chiaramente una capacità economica elevata che la rende più forte, dal canto suo Roma ha il fascino, la storia e le sue bellezze uniche al mondo. Siuna, per citare il celebre dipinto del Caravaggio. Noi tifiamo per la nostra città eterna consci del lavoro svolto di concerto tra il governo e l’amministrazione capitolina e fiduciosi in un esito positivo”. Così in una nota il deputato di Fratelli d’Italia Massimo(Red/ Dire)