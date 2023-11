Expo 2030 | conto alla rovescia | Roma sogna il sorpasso su Riyad

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 27 novembre 2023), 27 novembre 2023 –(Italia), Busan (Sudcorea) e Riad (Arabia Saudita) sono le tre città che domani si sfideranno a Parigi in vista dell’aggiudicazione dell’e fino all’ultimo sarà caccia agli ultimi voti.avrebbe la possibilità di coniugare la manifestazione con il Giubileo 2025 che già si prepara ad ospitare. La capitale non ha mai ospitato un’Esposizione Universale ma avrebbe dovuto farlo nel 1942 e proprio per questo fu costruito il quartiere Eur. Lo scoppio della Seconda guerra mondiale annullò l’evento. La candidatura dell’Italia per l’organizzazione dell’Esposizione Universaledal primo maggio al 31 ottobreè incentrata sul tema “Persone e Territori: Rigenerazione, Inclusione e Innovazione“. Per ...